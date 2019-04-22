Ольга Бузова отдыхает в санатории в компании своего директора

Не секрет, что время от времени Ольга говорит о том, что она по-прежнему одинока, однако бывают дни, когда Бузова готова во всеуслышание кричать, что уже встретила того «единственного». Судя по публикациям звезды «Дома-2» в Instagram можно сделать вывод, что тем «особенным» может оказаться ее директор Арам Арчер.Более того, несколько часов назад выяснилось, что певица в компании директора отдыхает в австрийском центре здоровья под названием «Verba Mayr». В микроблогах знаменитостей появилось несколько свежих публикаций, которые говорят о том, что отправились в санаторий Ольга и Арам только вдвоем.К слову, в социальных сетях в очередной раз принялись активно обсуждать тему возможного романа Бузовой и Арчера. По словам фолловеров, теперь им стало понятно, почему Ольга с удовольствием позволяет Араму то и дело целовать его и обнимать практически на всех публикациях.Правда, сейчас читателей смущает только один момент. Известно, что у директора Бузовой есть законная жена, а Ольга практически во всех интервью говорила, что не понимает женщина, которых уводят из семьи мужей.