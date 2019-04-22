Эксперты назвали лучшие наушники для похода в спортзал





Модель CX Sport стала для Sennheiser первой подобной разработкой, но наушники полюбились публике благодаря беспроводному подключению, компактным размерам и защите от влаги. Аппарат изготовлен по стандартному варианту из двух чашек на одном проводе, но дизайнерское решение превращает CX Sport в узнаваемый продукт. Желтые вставки являются крылообразными фиксаторами, которые помогают удерживаться наушнику на месте и выполняют роль дополнительной звукоизоляции.Пульт на проводе уравновешивает вес батареи, а весь аппарат имеет массу всего 15 грамм. Наушники способны воспроизводить частоты в диапазоне 17-21000 Гц, а громкость обеспечивается встроенным усилителем. Гарнитура относится к классу спортивных с поддержкой Apple AAC и Qualcomm aptX. Sennheiser CX Sport работает с двумя источниками на расстоянии до 15 метров, а для управления имеется собственное приложение CapTune, доступное на iOS и Android. Заряда хватает до 6 часов при использовании A2DO и 8,5 часов в режиме HFP на максимальной громкости.