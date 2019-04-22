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Эксперты назвали лучшие наушники для похода в спортзал

Эксперты представили одни из наиболее удобных наушников для похода в спортзал. Так, модель CX Sport от производителя Sennheiser не выпадает во время занятий и уберегает владельца от спутывания проводов.
Эксперты назвали лучшие наушники для похода в спортзал

Модель CX Sport стала для Sennheiser первой подобной разработкой, но наушники полюбились публике благодаря беспроводному подключению, компактным размерам и защите от влаги. Аппарат изготовлен по стандартному варианту из двух чашек на одном проводе, но дизайнерское решение превращает CX Sport в узнаваемый продукт. Желтые вставки являются крылообразными фиксаторами, которые помогают удерживаться наушнику на месте и выполняют роль дополнительной звукоизоляции.

Пульт на проводе уравновешивает вес батареи, а весь аппарат имеет массу всего 15 грамм. Наушники способны воспроизводить частоты в диапазоне 17-21000 Гц, а громкость обеспечивается встроенным усилителем. Гарнитура относится к классу спортивных с поддержкой Apple AAC и Qualcomm aptX. Sennheiser CX Sport работает с двумя источниками на расстоянии до 15 метров, а для управления имеется собственное приложение CapTune, доступное на iOS и Android. Заряда хватает до 6 часов при использовании A2DO и 8,5 часов в режиме HFP на максимальной громкости.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:58

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