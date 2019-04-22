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Эксперты назвали главные причины возникновения рака
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Эксперты назвали повышающие риск развития рака горла факторы

Эксперты назвали все факторы, повышающие вероятность развития рака горла. Обнаружение проблемы на ранних стадиях увеличивает шансы на успешное излечение онкологии.
Эксперты назвали повышающие риск развития рака горла факторы

Рак гортани преимущественно возникает у мужчин возрастом 40-60 лет, особенно, если пациенты увлекаются курением. Курильщики повышают риск развития онкологии из-за своей пагубной привычки, а также немаловажную роль играет пристрастие к алкоголю. Повышенный риск имеют работники запыленных помещений, а среди внешних факторов указана увеличенная концентрация дыма в воздухе, а также взаимодействие с нефтепродуктами, бензолом и сажей.

Согласно утверждениям медиков, ежегодно в мире диагностируется около 680 тысяч случаев опухолей головы и шеи, что приводит к смерти с вероятностью в 50%. Рак полости рта развивается из-за недостаточной гигиены, использования жевательного табака и ношения некачественного протеза.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:40

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