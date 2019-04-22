Эксперты назвали повышающие риск развития рака горла факторы





Рак гортани преимущественно возникает у мужчин возрастом 40-60 лет, особенно, если пациенты увлекаются курением. Курильщики повышают риск развития онкологии из-за своей пагубной привычки, а также немаловажную роль играет пристрастие к алкоголю. Повышенный риск имеют работники запыленных помещений, а среди внешних факторов указана увеличенная концентрация дыма в воздухе, а также взаимодействие с нефтепродуктами, бензолом и сажей.Согласно утверждениям медиков, ежегодно в мире диагностируется около 680 тысяч случаев опухолей головы и шеи, что приводит к смерти с вероятностью в 50%. Рак полости рта развивается из-за недостаточной гигиены, использования жевательного табака и ношения некачественного протеза.