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Лена Кудрявцева сравнила политику с шоу-бизнесом и поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента

По предварительным подсчетам и результатов экзитполов новым президентом Украины станет Владимир Зеленский, который с огромным отрывом обогнал своего оппонента Петра Порошенко. В связи с этим событием Лена Кудрявцева опубликовала послание на своей страничке Instagram к новому украинскому гаранту.
Лена Кудрявцева сравнила политику с шоу-бизнесом и поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента

Телеведущая обычно не приделает внимание политике, однако в связи с событиями в соседней стране дала небольшой комментарии. Кудрявцева верит, что в Украине наступит мир, и Зеленский выполнит все свои обещания. Также она подчеркнула схожесть политики и шоу-бизнеса, только первая намного жёстче и масштабнее.

Фанаты уже знают, что Лена Кудрявцева не только очень умная блондинка, но и с годами только хорошеет. Это подтверждает её новое фото в восхитительном белом костюме.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:08

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