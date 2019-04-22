Лена Кудрявцева сравнила политику с шоу-бизнесом и поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента
По предварительным подсчетам и результатов экзитполов новым президентом Украины станет Владимир Зеленский, который с огромным отрывом обогнал своего оппонента Петра Порошенко. В связи с этим событием Лена Кудрявцева опубликовала послание на своей страничке Instagram к новому украинскому гаранту.
Телеведущая обычно не приделает внимание политике, однако в связи с событиями в соседней стране дала небольшой комментарии. Кудрявцева верит, что в Украине наступит мир, и Зеленский выполнит все свои обещания. Также она подчеркнула схожесть политики и шоу-бизнеса, только первая намного жёстче и масштабнее.
Фанаты уже знают, что Лена Кудрявцева не только очень умная блондинка, но и с годами только хорошеет. Это подтверждает её новое фото в восхитительном белом костюме.
Телеведущая обычно не приделает внимание политике, однако в связи с событиями в соседней стране дала небольшой комментарии. Кудрявцева верит, что в Украине наступит мир, и Зеленский выполнит все свои обещания. Также она подчеркнула схожесть политики и шоу-бизнеса, только первая намного жёстче и масштабнее.
Фанаты уже знают, что Лена Кудрявцева не только очень умная блондинка, но и с годами только хорошеет. Это подтверждает её новое фото в восхитительном белом костюме.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:08