Лена Кудрявцева сравнила политику с шоу-бизнесом и поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента

Телеведущая обычно не приделает внимание политике, однако в связи с событиями в соседней стране дала небольшой комментарии. Кудрявцева верит, что в Украине наступит мир, и Зеленский выполнит все свои обещания. Также она подчеркнула схожесть политики и шоу-бизнеса, только первая намного жёстче и масштабнее.Фанаты уже знают, что Лена Кудрявцева не только очень умная блондинка, но и с годами только хорошеет. Это подтверждает её новое фото в восхитительном белом костюме.