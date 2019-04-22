Ученики “Школы экстрасенсов” в новом выпуске раскроют тайны Айзы Анохиной и Гуфа





Как сообщают в пресс-ведомстве канала, новый выпуск “Школы экстрасенсов” ожидается 21 апреля, где участникам придется описать жизнь известных личностей, не видя их. Экстрасенсы не будут знать, кто находится перед ними, но им нужно будет рассказать о тайнах звездного гостя. В программе будут раскрыты подробности личной жизни артистов, о которых не знает широкая аудитория. Один из участников довел Айзу Анохину до слез и она чуть не покинула испытание.Свами Даши организует нестандартное практическое занятие, в рамках которого объяснит, каким образом возможно проникнуть в мысли незнакомцев. Урок будет проходить в наполненном людьми автобусе. Константин Гецати поможет исправить ошибки начинающих экстрасенсов, проведя обучение вместе со счастливой семейной парой.