Kia проводит тесты спортивного кроссовера на базе Hyundai Creta
Автопроизводитель Kia проводит дорожные тесты своего нового спортивного кроссовера, созданного на базе популярного во всем мире Hyundai Creta. Модель появится на рынке Индии летом 2019 года и ее цена будет стартовать от 920 тысяч рублей.
Совсем недавно фотошпионы опубликовали снимки нового спортивного внедорожника от Kia. Им оказался Kia SP, созданный на базе Hyundai Creta. Во время прохождения дорожных испытаний в Индии новинка была покрыта тщательной маскировкой, но эксперты все-таки смогли узнать некоторые подробности внешнего вида автомобиля. Он получит 17-дюймовые легкосплавные диски, тормозные суппорты, выкрашенные в красный цвет, массивный спойлер над багажником и полностью светодиодную оптику.
Под капотом спортивного кроссовера KIA SP расположится 1,4-литровый турбированный двигатель, способный генерировать 140 «лошадок». Вместе с ним будет работать 7-ступенчатая роботизированная КПП. Для рынка Индии будет доступна исключительно версия с передним приводом, но для других стран возможны поставки полноприводной версии. Сообщается, что новинка также может иметь 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных сил и 1,4-литровый дизельный силовой агрегат на 90 «лошадок».
Салон базовой комплектации Kia SP похвастается доступом без ключа, кнопкой запуска мотора, климат-контролем, электронным ручником и многофункциональным рулевым колесом.
Совсем недавно фотошпионы опубликовали снимки нового спортивного внедорожника от Kia. Им оказался Kia SP, созданный на базе Hyundai Creta. Во время прохождения дорожных испытаний в Индии новинка была покрыта тщательной маскировкой, но эксперты все-таки смогли узнать некоторые подробности внешнего вида автомобиля. Он получит 17-дюймовые легкосплавные диски, тормозные суппорты, выкрашенные в красный цвет, массивный спойлер над багажником и полностью светодиодную оптику.
Под капотом спортивного кроссовера KIA SP расположится 1,4-литровый турбированный двигатель, способный генерировать 140 «лошадок». Вместе с ним будет работать 7-ступенчатая роботизированная КПП. Для рынка Индии будет доступна исключительно версия с передним приводом, но для других стран возможны поставки полноприводной версии. Сообщается, что новинка также может иметь 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных сил и 1,4-литровый дизельный силовой агрегат на 90 «лошадок».
Салон базовой комплектации Kia SP похвастается доступом без ключа, кнопкой запуска мотора, климат-контролем, электронным ручником и многофункциональным рулевым колесом.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:57