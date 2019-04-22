Ученые: Кофе в сочетании со сладостями повышает тягу к последним





Ученые отмечают, во всем мире люди предпочитают выпивать чашку кофе вместе с какой-то сладостью, но они не знают, что такое сочетание приводит лишь к повышению тяги к продуктам с высоким содержанием сахара. Обычно такой выбор человек делает из-за того, что кофеин хорошо дополняет вкус сахаросодержащей пищи, но у подобной комбинации есть и негативная сторона, прямо вытекающая из позитивной.Исследование, проведенное учеными, установило – употребление кофе приводит к подавлению рецепторов аденозина, отвечающих за ощущение вкуса сладости. Из-за этого подобные продукты кажутся менее вкусными и сладкими, поэтому у человека может появится желание съесть еще одну порцию. Регулярное совмещение кофе и сахаросодержащей пищи приводит к сильному изменению восприятия и к притуплению ощущение вкуса сладости.В долгосрочной перспективе это приводит к увеличению употребления таких продуктов, что чревато развитием других проблем со здоровьем. Ученые рекомендуют употреблять сладкую пищу вместе с водой – это поможет человеку узнать настоящий ее вкус. Специалисты уверены, после пары подобных попыток, многие люди и вовсе откажутся от сладостей.