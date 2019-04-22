Вершина пищевой цепи Каспия под угрозой. Смогут ли Казахстан и Россия спасти Каспийского тюленя?





Всё более расширяющееся межгосударственное сотрудничество России и Казахстана пополнилось ещё одним видом взаимодействия. Две дружественные страны предпринимают попытки сохранить на планете этого прекрасного представителя мировой фауны.В деле спасения тюленя первые шаги сделали Казахстан и Россия, но не только на уровне Государственных институтов, но и с участием представителей крупного бизнеса. «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC N.V.), разрабатывающая Кашаганское нефтегазовое месторождение, одно из крупнейших в мире, поддержала предложение, совместно с Российской Академией Наук, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова, Российским Научно Исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Казахстанским агентством прикладной экологии, Института микробиологии и вирусологии Казахстана, Института микробиологии и вирусологии Казахстана, Комитета лесного хозяйства и животного мира Казахстана, создали совместную программу по изучению и спасению Каспийского тюленя.В рамках этой программы, в Москве состоялась первая встреча. На этой встрече разработали дорожную карту по решению проблемы Каспийского тюленя. Предстоит разработать единую электронную базу данных по численности, путям миграции Каспийского тюленя. Предстоит разработать международную систему отчетности. Для успешного решения проблемы Каспийского тюленя, крайне важно чтобы все прикаспийские государства приняли участие в программе. Справедливости ради, нужно сказать, что в первой конференции приняли участие представители экологических организаций всех прикаспийских стран.Ермек Марабаев, заместитель управляющего директора NCOC N.V., отметил важность определения первопричин сокращения численности Каспийского тюленя. Он объяснил не случайность выбора в качестве партнёра института имени Северцова. Эта организация уже имеет опыт работы с такими вымирающими животными как переднеазиатский леопард и Амурский тигр. Марабаев подчеркнул важность сохранения Каспийского леопарда и необходимость участия в этой проблеме всех государств и добывающих компаний региона.Сагиден Ербулеков, кандидат биологических наук, руководитель отдела по экологическим исследованиям и биоразнообразию NCOC N.V. Говорит о том что компания всегда проводила мониторинг экологической обстановки в Каспийском море. Среди причин сокращения численности он назвал уменьшение кормовой базы тюленя, из-за медузообразного гребневика, общее падение уровня воды в Каспийском море, инфекционные болезни, гибель животных в рыболовных сетях, сокращение ледовой площади из-за потепления.Наталия Шумейко, координатор российско-казахстанской программы изучения каспийского тюленя, говорит о том, что о важности сохранения этого вида говорит то обстоятельство, что Каспийский тюлень занесен в списки редких или вымирающих животных во всех странах бассейна, и что охота на него строго запрещена. Она так же благодарит руководство NCOC N.V. за оказание материальной поддержки в работе международной программы по спасению Каспийского тюленя.