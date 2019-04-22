Медики советуют не употреблять кофе в первый час после пробуждения





Специалистами доказано, что организм человека сам способен пробудиться естественным путем, без каких-либо стимуляторов. Дело в том, что гормон кортизол, отвечающий за активность организма, способен вырабатываться в первый час после сна. Таким образом, стимуляция организма употреблением кофе нарушает процесс выработки этого гормона, привыкание к которому из-за принудительной активности провоцирует ослабевание его действия. Это не означает, что необходимо отказаться от употребления кофе по утрам, но специалисты советуют воздержаться от напитка сразу же после пробуждения. По словам медиков, через час после сна наш организм естественным путем "запустится", и после этого можно приступить трапезе.Кроме того, специалисты предупреждают о привыкании к кофеину: чтобы почувствовать себя более бодрым, с каждым разом может увеличиваться доза, что негативно влияет на состояние нервной системы.