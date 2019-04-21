Антивозрастная медитация голосом набирает популярность





Врачи по всему миру уже давно используют технику определения различных заболеваний только по голосу пациента. Обычно резкие изменения голоса могут свидетельствовать о различных патологиях, включая нарушения работы дыхательных путей или щитовидной железы. Именно поэтому голосовым медитациям отдают предпочтение всё больше пожилых граждан. Оказалось, что таким образом можно не только улучшить чёткость голоса, но и заметно помолодеть.Известная телеведущая Арина Шарапова уже несколько лет проводит бесплатные курсы по антивозрастной медитации голосом. Она даёт рекомендации всем желающим и помогает им вернуть молодость не только своей речи, но и внешности. Для этого достаточно ежедневно следить за своей осанкой, высыпаться и полностью отказаться от курения. Также нужно слушать музыку и как можно меньше общаться на повышенных тонах. Именно поэтому следует исключить посещение прокуренных заведений и учреждений с громкой музыкой.Врачи также отмечают, что антивозрастная медитация голосом помогает дольше сохранять молодость. Они настоятельно рекомендуют обратиться к специалистам, если в пожилом возрасте начались резкие изменения голоса. Это может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, и диагностика не будет лишней.