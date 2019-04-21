Рита Дакота сделала признание о проведенной липосакции

Как рассказала артистка, ее фигура очень изменилась после родов, немаловажную роль в этом изменении сыграла неприятная ситуация с Владом Соколовским. Несмотря на изнурительные тренировки в спортзале, диету, всевозможные мануальные процедуры, долгожданные изменения в фигуре не наступали. В отчаянии Рита Дакота решилась на процедуру 3D-скульптурирования, чтобы наконец-то избавиться от комплексов по поводу своей фигуры. Знаменитость также заявила, что никогда не делала пластических операций по изменению груди и ягодиц.По словам певицы, процедуру провел замечательный специалист, эффектом она и подруги, поддерживающие ее во время процедуры, остались очень довольны. Тем не менее, Дакота заявляет, что проведенная липосакция - это вынужденная мера, она не советует прибегать к операции без самой крайней необходимости.