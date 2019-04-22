Ученые: За последние десятилетия загрязнение океана пластиком значительно увеличилось





Ученые изучили информацию, полученную из журналов грузовых и других судов, которые в течение последних 60 лет ведут учет распространенности планктона в мировом океане. Для этого используются автоматические регистраторы, поэтому их данные можно считать достоверными. Оказалось, начиная с 2000 года рыбы стали в 3 раза чаще запутываться в пластиковом и полиэтиленовом мусоре. Специалисты отметили, что существует четкая тенденция на увеличение этого показателя и темпы его роста с каждым годом только ускоряются.Исследование международной группы ученых стало первым в своем роде, так как они использовали для него единый долговременный набор данных за последние 60 лет. Раньше изучение данного вопроса проводилось в разрезе отдельных видов морских обитателей и влияние мусора из пластика на их жизнедеятельность в короткой перспективе.Такое загрязнение мирового океана, уверены ученые, требует немедленной реакции со стороны всего человечества. Многие люди не обращают внимания на эту проблему, так как о ней мало кто знает. Согласно одной из теории, в Тихом океане существует плавучий остров из мусора, чьи размеры превышают Австралию.