Ученые назвали главные причины потери Солнцем своей массы





Солнце продолжает увеличиваться в размерах и приблизительно через 5 млрд лет оно превратится в Красного гиганта, полностью уничтожающего всю систему. Несмотря на это, сейчас звезда теряет ежегодно до 175 трлн тонн своей массы. В первую очередь, это происходит из-за космического ветра. Он может развивать скорость до 1200 км/ч и буквально сдувает с поверхности Солнца частицы. Они, сталкиваясь с атмосферой Земли, образуют полярное сияние.Ещё одной причиной потери огромного количества массы является ядерный синтез. Под поверхностью Солнца происходит процесс слияния водорода и гелия. Именно за счёт этого вырабатывается огромное количество тепла, но и теряется масса. Это происходит из-за частиц, называемых нейтрино, которые представляют из себя эту самую энергию переработанного водорода и вместе со светом и теплом улетают в космос.