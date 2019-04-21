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Ученые назвали главные причины потери Солнцем своей массы

Учёные назвали самые главные причины потери Солнцем своей массы. Ежегодно звезда отдаёт в космическое пространство до 175 трлн тонн вещества.
Ученые назвали главные причины потери Солнцем своей массы

Солнце продолжает увеличиваться в размерах и приблизительно через 5 млрд лет оно превратится в Красного гиганта, полностью уничтожающего всю систему. Несмотря на это, сейчас звезда теряет ежегодно до 175 трлн тонн своей массы. В первую очередь, это происходит из-за космического ветра. Он может развивать скорость до 1200 км/ч и буквально сдувает с поверхности Солнца частицы. Они, сталкиваясь с атмосферой Земли, образуют полярное сияние.

Ещё одной причиной потери огромного количества массы является ядерный синтез. Под поверхностью Солнца происходит процесс слияния водорода и гелия. Именно за счёт этого вырабатывается огромное количество тепла, но и теряется масса. Это происходит из-за частиц, называемых нейтрино, которые представляют из себя эту самую энергию переработанного водорода и вместе со светом и теплом улетают в космос.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:55

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