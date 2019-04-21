Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II. Все члены королевской семьи появились на посвященной празднованию Пасхи службе, где поздравили британскую королеву с 93-летием.
Накануне праздновалась католическая Пасха, а британская королевская семья традиционно собралась в часовне Святого Георгия. Принц Гарри появился на богослужении один, оставив беременную Меган Маркл дома. В этом году пасхальные праздники выпали на очередной день рождения Елизаветы II, 21 апреля. Все члены семьи поздравили королеву с 93-летием, в частности, принцесса Беатрис, Зара, принц Эндрю, Майк Тиндалл и другие.
В часовне также были замечены Кейт Миддлтон и принц Уильям, но Меган Маркл на богослужении не наблюдалось. Для всех представителей королевского семейства собираться в день рождения монарха является традицией, которую нарушила беременная герцогиня Сассекская. Публика отнеслась с пониманием к такому решению, поскольку Маркл в ближайшие сроки ожидает появление на свет первенца.
Накануне праздновалась католическая Пасха, а британская королевская семья традиционно собралась в часовне Святого Георгия. Принц Гарри появился на богослужении один, оставив беременную Меган Маркл дома. В этом году пасхальные праздники выпали на очередной день рождения Елизаветы II, 21 апреля. Все члены семьи поздравили королеву с 93-летием, в частности, принцесса Беатрис, Зара, принц Эндрю, Майк Тиндалл и другие.
В часовне также были замечены Кейт Миддлтон и принц Уильям, но Меган Маркл на богослужении не наблюдалось. Для всех представителей королевского семейства собираться в день рождения монарха является традицией, которую нарушила беременная герцогиня Сассекская. Публика отнеслась с пониманием к такому решению, поскольку Маркл в ближайшие сроки ожидает появление на свет первенца.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:16