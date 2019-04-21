Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II





Накануне праздновалась католическая Пасха, а британская королевская семья традиционно собралась в часовне Святого Георгия. Принц Гарри появился на богослужении один, оставив беременную Меган Маркл дома. В этом году пасхальные праздники выпали на очередной день рождения Елизаветы II, 21 апреля. Все члены семьи поздравили королеву с 93-летием, в частности, принцесса Беатрис, Зара, принц Эндрю, Майк Тиндалл и другие.В часовне также были замечены Кейт Миддлтон и принц Уильям, но Меган Маркл на богослужении не наблюдалось. Для всех представителей королевского семейства собираться в день рождения монарха является традицией, которую нарушила беременная герцогиня Сассекская. Публика отнеслась с пониманием к такому решению, поскольку Маркл в ближайшие сроки ожидает появление на свет первенца.