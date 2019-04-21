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Археологи обнаружили крупнейшую мастерскую статуэток Майя

На собрании Общества американской археологии было объявлено об обнаружении уникальной мастерской статуэток Майя. Крупные раскопки были проведены археологами, работающими в Гватемале.
Археологи обнаружили крупнейшую мастерскую статуэток Майя

При раскопках специалисты обнаружили большое количество оригинальных фигурок, изготовленных массовым производством и, скорей всего, отражающих политические обычаи племени Майя. Найти крупнейшую мастерскую одному из археологов помогли друзья, проживающие в Гватемале: при строительстве дома в Кобане они обнаружили полуразрушенную мастерскую с более чем 400 остатками статуэток и тысячами различных керамических частей. По всей вероятности, эти статуэтки играли важную роль в политических и экономических отношениях между союзниками: они передавались лидерами с целью достижения благоприятных взаимоотношений.

Также предполагается, что Арагонская мастерская существовала задолго до возникновения города, который, в отличие от других, находящихся недалеко городов, процветал и развивался. На основании этого можно предположить, что найденная Арагонская мастерская поможет узнать, как с течением времени менялась политика и экономика племени Майя в период с 750 по 900 год нашей эры.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:13

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