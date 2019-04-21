Фильм “Мстители 4: Финал” может обогнать “Аватара” по кассовым сборам
Фильм “Мстители 4: Финал” может обогнать “Аватар”, который признан самым кассовым кинопроектом в истории. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные зарубежным изданием Comic Book.
Третья серия “Мстителей” собрала более двух миллиардов долларов, поэтому эксперты считают вполне возможным, что четвертый фильм побьет рекорд “Аватара”. Есть мнение, что отметка в два миллиарда станет отправной точкой “Мстители 4: Финал”, и, вероятнее всего, приблизится к трем миллиардам. Эксперты уверены, что большие кассовые сборы “Аватара” свидетельствуют о многократных просмотрах фильма зрителями, что может произойти и в случае проекта Marvel.
Представитель Exhibitor Relation Джефф Бок уверен, что Marvel может заполонить рынок Азии, о чем уже свидетельствуют рекордные продажи билетов. По мнению эксперта, успех фильма зависит от той шумихи, что его сопровождает, поэтому есть большая вероятность свержения “Аватара”.
Третья серия “Мстителей” собрала более двух миллиардов долларов, поэтому эксперты считают вполне возможным, что четвертый фильм побьет рекорд “Аватара”. Есть мнение, что отметка в два миллиарда станет отправной точкой “Мстители 4: Финал”, и, вероятнее всего, приблизится к трем миллиардам. Эксперты уверены, что большие кассовые сборы “Аватара” свидетельствуют о многократных просмотрах фильма зрителями, что может произойти и в случае проекта Marvel.
Представитель Exhibitor Relation Джефф Бок уверен, что Marvel может заполонить рынок Азии, о чем уже свидетельствуют рекордные продажи билетов. По мнению эксперта, успех фильма зависит от той шумихи, что его сопровождает, поэтому есть большая вероятность свержения “Аватара”.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09