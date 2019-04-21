АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Фильм “Мстители 4: Финал” может обогнать “Аватара” по кассовым сборам

Фильм “Мстители 4: Финал” может обогнать “Аватар”, который признан самым кассовым кинопроектом в истории. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные зарубежным изданием Comic Book.
Фильм “Мстители 4: Финал” может обогнать “Аватара” по кассовым сборам

Третья серия “Мстителей” собрала более двух миллиардов долларов, поэтому эксперты считают вполне возможным, что четвертый фильм побьет рекорд “Аватара”. Есть мнение, что отметка в два миллиарда станет отправной точкой “Мстители 4: Финал”, и, вероятнее всего, приблизится к трем миллиардам. Эксперты уверены, что большие кассовые сборы “Аватара” свидетельствуют о многократных просмотрах фильма зрителями, что может произойти и в случае проекта Marvel.

Представитель Exhibitor Relation Джефф Бок уверен, что Marvel может заполонить рынок Азии, о чем уже свидетельствуют рекордные продажи билетов. По мнению эксперта, успех фильма зависит от той шумихи, что его сопровождает, поэтому есть большая вероятность свержения “Аватара”.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог нашел на Марсе череп
Acura представила в Нью-Йорке спорткар
Netflix тестирует новую функцию
Археологи обнаружили крупнейшую
Фильм “Мстители 4: Финал” может
Валентина Титова рассказала причину
Эксперты рассказали о простых способах
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала
СК проверит информацию о смерти
Самое опасное туристическое место в
Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны
2-летний сын Ксении Собчак начал учить
Прикованная к креслу спортсменка Мария
Эксперты огласили рейтинг бюджетных
В Венесуэле из лаборатории украдены
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров пропустил
Супруга Михаила Жванецкого поделилась
Forbes выбрал возможных российских
Саймон Марданшин похвастался успехом на
Игровая клавиатура Harper GKB-P101
Ксения Собчак уверена, что Анастасия
На Шри-Ланке после серии взрывов ввели
Александр Ширвиндт рассказал о личной
Стала известна дата релиза Action-RPG
В 2018 году в России подали иски к СМИ
Второй сезон шоу «Спаси свою любовь»
Яна Поплавская считает, что последний
Немецкие археологи выдвинули новую
Алёна Савкина пожаловалась на нехватку
Ксения Собчак опровергла свои же слова
Просмотреть все новости