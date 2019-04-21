Фильм “Мстители 4: Финал” может обогнать “Аватара” по кассовым сборам





Третья серия “Мстителей” собрала более двух миллиардов долларов, поэтому эксперты считают вполне возможным, что четвертый фильм побьет рекорд “Аватара”. Есть мнение, что отметка в два миллиарда станет отправной точкой “Мстители 4: Финал”, и, вероятнее всего, приблизится к трем миллиардам. Эксперты уверены, что большие кассовые сборы “Аватара” свидетельствуют о многократных просмотрах фильма зрителями, что может произойти и в случае проекта Marvel.Представитель Exhibitor Relation Джефф Бок уверен, что Marvel может заполонить рынок Азии, о чем уже свидетельствуют рекордные продажи билетов. По мнению эксперта, успех фильма зависит от той шумихи, что его сопровождает, поэтому есть большая вероятность свержения “Аватара”.