Netflix тестирует новую функцию «Случайный эпизод»





Новая функция расположилась рядом с кнопкой переключения на следующий эпизод. Она позволяет пользователю переключаться между сериями не по порядку. Вероятнее всего речь идёт о рандомном включении эпизода из ранее не просмотренных. Подобная функция пока находится только в тестовом режиме и её ещё предстоит значительно улучшить.В Netflix объяснили, что сейчас всё большей популярностью пользуются сериалы, в которых эпизоды не связаны между собой. В пример приводится «Чёрное зеркало», где каждая последующая серия представляет из себя полностью законченную и уникальную историю.