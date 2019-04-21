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Netflix тестирует новую функцию «Случайный эпизод»

В компании Netflix начали тестировать новую функцию «Случайный эпизод». Она позволяет переключаться между сериями сериалов в случайном порядке.
Netflix тестирует новую функцию «Случайный эпизод»

Новая функция расположилась рядом с кнопкой переключения на следующий эпизод. Она позволяет пользователю переключаться между сериями не по порядку. Вероятнее всего речь идёт о рандомном включении эпизода из ранее не просмотренных. Подобная функция пока находится только в тестовом режиме и её ещё предстоит значительно улучшить.

В Netflix объяснили, что сейчас всё большей популярностью пользуются сериалы, в которых эпизоды не связаны между собой. В пример приводится «Чёрное зеркало», где каждая последующая серия представляет из себя полностью законченную и уникальную историю.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:16

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