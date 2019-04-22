Создатели «Великолепного века» вместе с российскими режиссерами снимут исторический фильм
Авторы сериала «Великолепный век» вместе с российскими коллегами снимут новую историческую кинокартину. Обе стороны уже обсуждают моменты будущей работы.
Турецкий продюсер Тимур Савджи не стал раскрывать детали переговоров, заметив лишь, что проект ориентирован на мировую публику. Он сообщил, что кинопродукт продемонстрируют на российском и турецком телевидении, но авторы намерены представить его и во многих других странах.
Савджи посетил РФ, чтобы поучаствовать в 41-м Московском кинофестивале в качестве приглашенного гостя. История культурного мероприятия насчитывает 84 года, в разное время его посещали такие звезды, как Элизабет Тейлор, Софи Лорен и другие.
Турецкий продюсер Тимур Савджи не стал раскрывать детали переговоров, заметив лишь, что проект ориентирован на мировую публику. Он сообщил, что кинопродукт продемонстрируют на российском и турецком телевидении, но авторы намерены представить его и во многих других странах.
Савджи посетил РФ, чтобы поучаствовать в 41-м Московском кинофестивале в качестве приглашенного гостя. История культурного мероприятия насчитывает 84 года, в разное время его посещали такие звезды, как Элизабет Тейлор, Софи Лорен и другие.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:28