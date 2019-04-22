Создатели «Великолепного века» вместе с российскими режиссерами снимут исторический фильм





Турецкий продюсер Тимур Савджи не стал раскрывать детали переговоров, заметив лишь, что проект ориентирован на мировую публику. Он сообщил, что кинопродукт продемонстрируют на российском и турецком телевидении, но авторы намерены представить его и во многих других странах.Савджи посетил РФ, чтобы поучаствовать в 41-м Московском кинофестивале в качестве приглашенного гостя. История культурного мероприятия насчитывает 84 года, в разное время его посещали такие звезды, как Элизабет Тейлор, Софи Лорен и другие.