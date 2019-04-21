Музыкальный критик Артур Гаспарян вступился за Аллу Пугачеву

По заявлениям Гаспаряна, Пугачева находится в отличной форме, и он не согласен с критикой в ее адрес. Журналисту выпала уникальная возможность присутствовать на репетиции концерта, куда не пускали Филиппа Киркорова и Максима Галкина. Некоторые эксперты советовали певице не возвращаться на сцену, однако Гаспарян встал на защиту Примадонны. Даже после перенесенной болезни она смогла восстановиться и дать полноценный живой концерт без использования фонограммы.Как известно, певица имела проблему с пищеводом, что давило на диафрагму, но длительное лечение помогло избавиться от проблемы. Своими впечатлениями от концерта поделились многие звезды, например, актриса Ирина Мирошниченко, которая заметила охриплость голоса Пугачевой в финале выступления.