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Музыкальный критик Артур Гаспарян вступился за Аллу Пугачеву

Музыкальный критик Артур Гаспарян встал на защиту Аллы Пугачевой. После присутствия на репетиции перед юбилейным выступлением отечественной Примадонны журналист ответил на критику в ее адрес.
Музыкальный критик Артур Гаспарян вступился за Аллу Пугачеву

По заявлениям Гаспаряна, Пугачева находится в отличной форме, и он не согласен с критикой в ее адрес. Журналисту выпала уникальная возможность присутствовать на репетиции концерта, куда не пускали Филиппа Киркорова и Максима Галкина. Некоторые эксперты советовали певице не возвращаться на сцену, однако Гаспарян встал на защиту Примадонны. Даже после перенесенной болезни она смогла восстановиться и дать полноценный живой концерт без использования фонограммы.

Как известно, певица имела проблему с пищеводом, что давило на диафрагму, но длительное лечение помогло избавиться от проблемы. Своими впечатлениями от концерта поделились многие звезды, например, актриса Ирина Мирошниченко, которая заметила охриплость голоса Пугачевой в финале выступления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:52

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