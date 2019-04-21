СК проверит информацию о смерти ветерана из-за нехватки мест в больнице Челябинской области





Вечером 20 апреля на сайте одного местного СМИ появилась информация о том, что 95-летний ветеран ВОВ скончался на лавочке прямо в больнице из-за того, что в медицинском учреждении не было свободных мест. Пенсионеру отказали в помощи, а через короткий промежуток времени он умер.Чуть позже этот инцидент прокомментировал руководитель медицинского учреждения. Врач Алла Васильева подтвердила факт смерти ветерана в ее больнице, но заверила, что ему никто не отказывал в госпитализации по причине отсутствия мест. Свое видение данной ситуации высказал и Александр Селезнев, глава Кизильского района Челябинской области, где и случилось происшествие. Он заявил, что 95-летнему пенсионеру не отказывали в помощи, а наоборот, проводили ему реанимационные мероприятия, но они не дали результата. Глава района заверил, что дочь погибшего не имеет никаких претензий к врачам.Чуть позже местные СМИ заявили о том, что у погибшего ветерана не было наследницы. На всю эту ситуацию отреагировал Следственный комитет, он проведет проверку происшествия, связанного со смертью 95-летнего жителя Челябинской области.