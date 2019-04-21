Валентина Титова рассказала причину развода с актером Владимиром Басовым





После развода Валентины Титовой и Владимира Басова истинные причины развала отношений оставались неизвестными. Внести ясности решила бывшая супруга актёра и рассказала, почему ушла от мужа. Именно алкоголизм стал последней каплей в напряжённых отношениях супругов. Титова признаётся, что все отношения с Басовым были крайне сложные, и только после рождения детей актёр немного успокоился и стал примерным семьянином. Это продлилось не долго, так как именно в последние годы своей жизни актёр пристрастился к спиртному.Дети после развода родителей решили остаться с отцом. Сын Александр отметил, что в семье всегда было напряжение, так как Титова и Басов были перфекционистами во всех аспектах жизни. Поводом для очередного скандала могла стать любая мелочь.