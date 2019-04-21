АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Валентина Титова рассказала причину развода с актером Владимиром Басовым

Валентина Титова в эфире программы «Далёкие близкие» рассказала истинную причину развода с актёром Владимиром Басовым. Семья разрушилась из-за развития у знаменитости алкоголизма.
Валентина Титова рассказала причину развода с актером Владимиром Басовым

После развода Валентины Титовой и Владимира Басова истинные причины развала отношений оставались неизвестными. Внести ясности решила бывшая супруга актёра и рассказала, почему ушла от мужа. Именно алкоголизм стал последней каплей в напряжённых отношениях супругов. Титова признаётся, что все отношения с Басовым были крайне сложные, и только после рождения детей актёр немного успокоился и стал примерным семьянином. Это продлилось не долго, так как именно в последние годы своей жизни актёр пристрастился к спиртному.

Дети после развода родителей решили остаться с отцом. Сын Александр отметил, что в семье всегда было напряжение, так как Титова и Басов были перфекционистами во всех аспектах жизни. Поводом для очередного скандала могла стать любая мелочь.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог нашел на Марсе череп
Acura представила в Нью-Йорке спорткар
Netflix тестирует новую функцию
Археологи обнаружили крупнейшую
Фильм “Мстители 4: Финал” может
Валентина Титова рассказала причину
Эксперты рассказали о простых способах
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала
СК проверит информацию о смерти
Самое опасное туристическое место в
Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны
2-летний сын Ксении Собчак начал учить
Прикованная к креслу спортсменка Мария
Эксперты огласили рейтинг бюджетных
В Венесуэле из лаборатории украдены
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров пропустил
Супруга Михаила Жванецкого поделилась
Forbes выбрал возможных российских
Саймон Марданшин похвастался успехом на
Игровая клавиатура Harper GKB-P101
Ксения Собчак уверена, что Анастасия
На Шри-Ланке после серии взрывов ввели
Александр Ширвиндт рассказал о личной
Стала известна дата релиза Action-RPG
В 2018 году в России подали иски к СМИ
Второй сезон шоу «Спаси свою любовь»
Яна Поплавская считает, что последний
Немецкие археологи выдвинули новую
Алёна Савкина пожаловалась на нехватку
Ксения Собчак опровергла свои же слова
Просмотреть все новости