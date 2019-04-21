Ученые обнаружили под египетским Сфинксом тайный проход





Ученые обнаружили карту, изображенную на древнем рисунке, именно она привела их к тайному проходу, находящемуся под знаменитым Сфинксом. Он скрыт от посторонних глаз хорошей маскировкой и защитной дверью, а уже за ней располагается выложенный подземный путь в предполагаемую «Библиотеку знаний». Так называют помещение, где скрыты уникальные артефакты, книги, манускрипты и другие источники информации, оставленные древней цивилизацией своим потомкам. Исследователи предполагают, что там могут храниться данные, способные пролить свет на возникновение и развитие человека.Первым делом после того, как археологи нашли тайный проход, они сообщили об этом открытии властям Египта, и реакция последних оказалась незамедлительной – они запретили ученым продолжать раскопки в этом месте. Многие из исследователей даже предположили, что правительство уже давно знает о данном помещении и скрывает факт его существования от мировой общественности.Ученые отмечают, что существует множество теорий относительно того, что под знаменитыми пирамидами Гизы располагается большое подземное помещение, предназначение которого неизвестно.