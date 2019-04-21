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Ученые обнаружили под египетским Сфинксом тайный проход

Исследователь Древнего Египта Мэтт Гроулинг рассказал о том, что он и другие ученые обнаружили тайный проход, расположенный под знаменитым Сфинксом. Когда исследователи сообщали о своей находке местным властям – те сразу запретили археологом продолжать свои раскопки.
Ученые обнаружили под египетским Сфинксом тайный проход

Ученые обнаружили карту, изображенную на древнем рисунке, именно она привела их к тайному проходу, находящемуся под знаменитым Сфинксом. Он скрыт от посторонних глаз хорошей маскировкой и защитной дверью, а уже за ней располагается выложенный подземный путь в предполагаемую «Библиотеку знаний». Так называют помещение, где скрыты уникальные артефакты, книги, манускрипты и другие источники информации, оставленные древней цивилизацией своим потомкам. Исследователи предполагают, что там могут храниться данные, способные пролить свет на возникновение и развитие человека.

Первым делом после того, как археологи нашли тайный проход, они сообщили об этом открытии властям Египта, и реакция последних оказалась незамедлительной – они запретили ученым продолжать раскопки в этом месте. Многие из исследователей даже предположили, что правительство уже давно знает о данном помещении и скрывает факт его существования от мировой общественности.
Ученые обнаружили под египетским Сфинксом тайный проход

Ученые отмечают, что существует множество теорий относительно того, что под знаменитыми пирамидами Гизы располагается большое подземное помещение, предназначение которого неизвестно.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:45

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