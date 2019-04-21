Эксперты рассказали о простых способах предотвратить развитие рака





Для начала специалисты настоятельно рекомендовали избавиться от всех жирных продуктов из рациона. В частности, шашлык лучше всего употреблять в пищу не чаще двух раз в месяц. Это касается и других видов обработанного мяса, включая фастфуд. Лучше всего вовсе избавиться от всех вредных продуктов, в том числе чипсы. Не следует забывать о физических нагрузках. Речь идёт исключительно об умеренном занятии спортом, а не о работе на пределе возможностей. В идеале следует два раза в неделю заниматься лёгкими видами фитнеса.По части рациона эксперты сходятся во мнении о необходимости иметь на обеденном столе как можно больше овощей и зелени. Капуста, редис и томаты - неотъемлемая часть любого рациона при условии, что у человека нет на эти продукты аллергии. Также не лишним будет добавить зелень, морские водоросли и чеснок. Всё это снижает риск развития рака желудка и кишечника, а также благоприятно сказывается на организме. Единственным исключением являются консервированные овощи из железных банок. Они не несут никакой пользы для кишечника.