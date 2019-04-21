Эксперты рассказали о простых способах предотвратить развитие рака
Эксперты дали несколько простых и действенных способов предотвратить развитие рака. Этим советам может следовать каждый человек, не боясь навредить здоровью.
Для начала специалисты настоятельно рекомендовали избавиться от всех жирных продуктов из рациона. В частности, шашлык лучше всего употреблять в пищу не чаще двух раз в месяц. Это касается и других видов обработанного мяса, включая фастфуд. Лучше всего вовсе избавиться от всех вредных продуктов, в том числе чипсы. Не следует забывать о физических нагрузках. Речь идёт исключительно об умеренном занятии спортом, а не о работе на пределе возможностей. В идеале следует два раза в неделю заниматься лёгкими видами фитнеса.
По части рациона эксперты сходятся во мнении о необходимости иметь на обеденном столе как можно больше овощей и зелени. Капуста, редис и томаты - неотъемлемая часть любого рациона при условии, что у человека нет на эти продукты аллергии. Также не лишним будет добавить зелень, морские водоросли и чеснок. Всё это снижает риск развития рака желудка и кишечника, а также благоприятно сказывается на организме. Единственным исключением являются консервированные овощи из железных банок. Они не несут никакой пользы для кишечника.
Для начала специалисты настоятельно рекомендовали избавиться от всех жирных продуктов из рациона. В частности, шашлык лучше всего употреблять в пищу не чаще двух раз в месяц. Это касается и других видов обработанного мяса, включая фастфуд. Лучше всего вовсе избавиться от всех вредных продуктов, в том числе чипсы. Не следует забывать о физических нагрузках. Речь идёт исключительно об умеренном занятии спортом, а не о работе на пределе возможностей. В идеале следует два раза в неделю заниматься лёгкими видами фитнеса.
По части рациона эксперты сходятся во мнении о необходимости иметь на обеденном столе как можно больше овощей и зелени. Капуста, редис и томаты - неотъемлемая часть любого рациона при условии, что у человека нет на эти продукты аллергии. Также не лишним будет добавить зелень, морские водоросли и чеснок. Всё это снижает риск развития рака желудка и кишечника, а также благоприятно сказывается на организме. Единственным исключением являются консервированные овощи из железных банок. Они не несут никакой пользы для кишечника.
Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:56