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Acura представила в Нью-Йорке спорткар NSX GT3 Evo

Компания Acura представила на автосалоне в Нью-Йорке гражданскую версию спорткара NSX GT3 Evo, ранее принимавшего участие в гонках GTD. Она оснащена 3,5-литровым двигателем V6 и обойдется покупателям в 465 000 евро.
Acura представила в Нью-Йорке спорткар NSX GT3 Evo

Спортивная версия Acura NSX GT3 Evo появилась в 2016 году и два последних сезона занимала первые места в чемпионате по гонкам GTD. За это время модель успела набрать немалую популярность среди любителей спорткаров и поэтому японский автопроизводитель принял решение разработать специальный гражданский вариант, имеющий возможность передвигаться по дорогам общего назначения.

Привезенная в Нью-Йорк версия Acura NSX GT3 Evo имеет подвеску Spice Engineering и 3,5-литровый двигатель NSX SE90 Comptech Camel Lights GTP. Практически весь корпус модели выполнен из карбона, что делает автомобиль очень легким и маневренным даже на больших скоростях. На эти особенности спорткара работает и экстерьер новинки: передний сплиттер, новый диффузор и измененный задний бампер. Все это привело к улучшению аэродинамических показателей автомобиля и повышению его управляемости. При этом инженеры усовершенствовали систему охлаждения двигателя.
Acura представила в Нью-Йорке спорткар NSX GT3 Evo

Гражданская версия Acura NSX GT3 Evo имеет агрессивный внешний вид под стать своему статусу. Двигатель и шасси новинки производятся в Огайо, США, а финальная сборка будет происходить уже в Италии. За этот спорткар автолюбителям придется выложить не меньше 465 000 евро.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:23

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