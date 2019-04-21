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2-летний сын Ксении Собчак начал учить китайский язык

Единственный наследник Ксении Собчак – 2-летний Платон Виторган начал изучать один из самых сложных иностранных языков – китайский. По словам скандально-известной тележурналистки, ей становится очень печально, когда она наблюдает за тем, как ее наследник пытается отвечать по-английски на «странные для него звуки».

2-летний сын Ксении Собчак начал учить китайский язык

Несколько часов назад на страничке в Instagram Собчак появился свежий видеоролик, на котором запечатлен ее сын Платон. На кадрах с мальчиком играет житель Китая, который на своем родном языке пытается научить мальчика произносить слова «машинка».

По словам Ксении, специалистами уже давно доказано, что чем раньше малыш начинает изучать иностранные языки, тем легче у ребенка получается ими овладеть.

«А главное это очень развивает мышление и кругозор», - подчеркнула Собчак.


2-летний сын Ксении Собчак начал учить китайский язык

Впрочем, знаменитость ответила, что наблюдать за всем происходящим ей приходится через слезы, ведь Платон то и дело пытается ответить новому учителю на английском языке. Оказывается, что мальчику все еще сложно понять, что «странные для него звуки» он на самом деле слышит впервые.

Нужно сказать, что свежий видеоролик Ксении Собчак меньше чем за сутки посмотрели почти 935 тысяч раз. А под записью продолжают появляться многочисленные комментарии, в которых подписчики звезды просят Собчак перестать «издеваться» над 2-летним ребенком.

«Ксюш, не в обиду. Я понимаю, что Вы хотите для своего малыша всего самого лучшего, но вы не задумывались о том, что он еще слишком маленький?», «Хватит издеваться над Платоном! Ребенку всего 2 года, а Вы хотите, чтобы он всевозможными иностранными языками владел. Кошмар», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:31

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