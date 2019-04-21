В Венесуэле из лаборатории украдены смертельные вирусы и патогены





Информации относительно происшествия немного, большая ее часть до сих пор держится в тайне. Согласно сообщениям местных СМИ, из лаборатории бактериальной резистентности при Университете де Ориенте были украдены множество штаммов смертельных вирусов и патогенов, точная информация о них не сообщается. Некоторые источники рассказывают, что речь может идти об оспе, сибирской язве и бубонной чуме.Штаммы смертельных заболеваний были украдены еще 5 дней назад, но все это время данная информация держалась в тайне и не сообщалась жителям Венесуэлы. Местные СМИ возмущены подобной государственной политикой и уверены, что такие решения властей могут привести к гибели тысяч людей. Они отмечают, что заболевания вроде сибирской язвы и бубонной чумы способны быстро распространяться и стать настоящей эпидемий, которая в потенциале может охватить всю страну.Также высказываются предположения относительно того, что вор мог случайно нарушить герметичность образцов, что уже привело к заражению его организма. Они сравнивают эту ситуацию с «ящиком Пандоры»: «Его легко открыть и практически невозможно закрыть».