Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны адаптерами NFC





К официальной презентации готовится новый бюджетный смартфон, который пока имеет название Xiaomi Redmi 855. Один из пользователей в социальной сети Weibo решил задать вопрос непосредственно главе бренда Лю Вейбингу и спросил, будет ли в новом смартфоне NFC. Руководитель корпорации решил не делать тайну из нововведения и ответил положительно. Таким образом, даже бюджетные модели смогут похвастаться наличием столь важной функции.Официальная презентация нового бюджетного смартфона от Xiaomi ожидается в мае. Именно тогда озвучат технические характеристики устройства и его предполагаемую цену.