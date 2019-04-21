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Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны адаптерами NFC

В компании Xiaomi решили оснащать свои бюджетные модели смартфонов адаптерами NFC. Первой моделью, работающей на базе устройства, станет Redmi 855.
Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны адаптерами NFC

К официальной презентации готовится новый бюджетный смартфон, который пока имеет название Xiaomi Redmi 855. Один из пользователей в социальной сети Weibo решил задать вопрос непосредственно главе бренда Лю Вейбингу и спросил, будет ли в новом смартфоне NFC. Руководитель корпорации решил не делать тайну из нововведения и ответил положительно. Таким образом, даже бюджетные модели смогут похвастаться наличием столь важной функции.

Официальная презентация нового бюджетного смартфона от Xiaomi ожидается в мае. Именно тогда озвучат технические характеристики устройства и его предполагаемую цену.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:40

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