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Самое опасное туристическое место в мире находится в Калифорнии

Любители рискованного отдыха есть во всех странах мира, именно для них был составлен необычный ТОП-10 самых опасных мест на Земле. Первую строчку авторы присудили подъему на гору Хаф-Доум в национальном парке Калифорнии.
Самое опасное туристическое место в мире находится в Калифорнии

Десятое место в ТОП-10 самых опасных туристических мест мира заняла Долина смерти. Такое название получил засушливый национальный парк в Калифорнии, США. В Йеллоустоне существует похожая местность, но там опасность заключается в другом – в любой момент можно встретить медведя. Восьмую строчку присудили активному вулкану Вильяррика, Чили.
Следующее место в ТОП-10 – пляж Смирна Бич во Флориде. Желающий искупаться в этом месте рискует встретиться с множеством акул. Шестую строчку присвоили мосту Трифт в Швейцарии, правительство считает его безопасным, но не все туристы согласны с подобным мнением.
Самое опасное туристическое место в мире находится в Калифорнии

Пятерку «лидеров» открывает бассейн Дьявола, Замбия. Это место особо опасно во время сезона дождей. Четвертное место присвоено знаменитой горе Эверест, Непал. Это самая высокая точка мира, поэтому многие желают ее покорить, но не всем это удается. Тройку самых опасных туристических мест мира открывает Испания с бегом от быка. Эта национальная забава унесла жизни многих людей. Скала Мохер, Ирландия, получила второе место. Она располагается прямо над Атлантическим океаном на высоте 2 километра.
Самое опасное туристическое место в мире находится в Калифорнии

Самым опасным туристическим местом в мире была названа гора Хаф-Доум. Ее высота составляет 1,5 километра, но последние 120 метров необходимо совершать подъем по вертикальной тропе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:44

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