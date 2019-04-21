Эксперты огласили рейтинг бюджетных универсалов в России





Специалисты проанализировали рынок и определили свой ТОП автомобилей из этого сегмента. Первенство заняла LADA Granta, которая стоит от 462 тысяч рублей, являющаяся базовой версией с механической коробкой передач. Автомат доступен от 638,8 тысячи рублей. На втором месте расположилась LADA Largus. Обойдется такой автомобиль в 591 тысячу рублей за базовую версию, ну а за "полный фарш" придётся отдать от 736,4 тысячи рублей. Третье место заняла LADA Vesta SW, которая в данный момент является флагманом производителя, соответственно и стоимость этой модели немного выше. Купить базовую комплектацию можно от 677 тысячи рублей.Четвертое и пятое место заняли автомобили иностранного производства: Ford Focus и KIA Ceed SW. Стоимость этих автомобилей колеблется от 1 миллиона 23 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысячи рублей.