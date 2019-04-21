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Эксперты огласили рейтинг бюджетных универсалов в России

Эксперты из портала CarsWeek составили рейтинг самых доступных универсалов в России. Несмотря на то, что кроссоверы заполняют рынок, грузо-пассажирские авто все так же продолжают быть популярными.
Эксперты огласили рейтинг бюджетных универсалов в России

Специалисты проанализировали рынок и определили свой ТОП автомобилей из этого сегмента. Первенство заняла LADA Granta, которая стоит от 462 тысяч рублей, являющаяся базовой версией с механической коробкой передач. Автомат доступен от 638,8 тысячи рублей. На втором месте расположилась LADA Largus. Обойдется такой автомобиль в 591 тысячу рублей за базовую версию, ну а за "полный фарш" придётся отдать от 736,4 тысячи рублей. Третье место заняла LADA Vesta SW, которая в данный момент является флагманом производителя, соответственно и стоимость этой модели немного выше. Купить базовую комплектацию можно от 677 тысячи рублей.

Четвертое и пятое место заняли автомобили иностранного производства: Ford Focus и KIA Ceed SW. Стоимость этих автомобилей колеблется от 1 миллиона 23 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысячи рублей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:17

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