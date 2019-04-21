Стала известна дата релиза Action-RPG Cyberpunk 2077





Разработка Cyberpunk 2077 ведется уже не первый год, но информации о проекте появлялось немного. Долгое время фанатам польской студии CD Projekt RED приходилось довольствоваться коротким тизер-видео, рассказывающим исключительно о том, что история новой игры будет разворачиваться в мире будущего, когда человечество начало активно улучшать свои тела с помощью имплантатов.За последние годы польские разработчики нередко делились с поклонниками новой информацией о Cyberpunk 2077. Изначально они показали игровой трейлер на выставке E3 2018, а уже через несколько месяцев провели 45-минутный стрим, где показали сам геймплей игры. За это время игрок успел выполнить несколько побочных миссий и продемонстрировать основные аспекты данной Action-RPG.После этого слухи о скором выходе Cyberpunk 2077 начали появляться с завидной регулярностью, а в последнее время игровые издания четко называли год – 2019-й. Совсем недавно словенский магазин Pro Gaming Shop разместил на своем сайте информацию о том, что релиз долгожданного проекта состоится 28 ноября 2019 года одновременно на всех основных платформах: PC, PS4 и Xbox One.