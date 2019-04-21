Эксперты сделали прогноз относительно внедрения 5G на фоне статистики 2G, 3G и 4G
Эксперты сделали собственный прогноз относительно темпов внедрения сетей нового поколения 5G. Для этого они изучили статистику скорости популяризации 2G, 3G и 4G в прошлом и выделили несколько ключевых тенденций в данном вопросе.
Специалисты портала GSMArena уверены, что нельзя говорить о перспективах внедрения 5G, если не рассматривать историю появления и закрепления на рынке сетей прошлых поколений. До 2002 года 2G на протяжении 8 лет был абсолютным монополистом – 100% мобильных телефонов использовали именно эту технологию. Первые 3G устройства появились уже в этом году, но начали занимать рынок с 2003-го. Только через 5 лет сеть этого поколения стала массовым явлением и занимала около 70% всего рынка. Первые устройств с 4G появились уже в 2010, но начали набирать популярность к следующему периоду. Только через четыре года после выхода сети этого поколения заняли большую часть рынка – чуть более 50%, а уже в 2015 этот показатель превысил 75%.
Опираясь на эту статистику, можно сказать, что сети 5G начнут повсеместно использоваться не ранее 2023 года. При этом специалисты не забыли и про ускорение темпов технического развития, поэтому предполагают, что в этот раз процесс популяризации сетей нового поколения может занять всего 2-2,5 года.
Специалисты портала GSMArena уверены, что нельзя говорить о перспективах внедрения 5G, если не рассматривать историю появления и закрепления на рынке сетей прошлых поколений. До 2002 года 2G на протяжении 8 лет был абсолютным монополистом – 100% мобильных телефонов использовали именно эту технологию. Первые 3G устройства появились уже в этом году, но начали занимать рынок с 2003-го. Только через 5 лет сеть этого поколения стала массовым явлением и занимала около 70% всего рынка. Первые устройств с 4G появились уже в 2010, но начали набирать популярность к следующему периоду. Только через четыре года после выхода сети этого поколения заняли большую часть рынка – чуть более 50%, а уже в 2015 этот показатель превысил 75%.
Опираясь на эту статистику, можно сказать, что сети 5G начнут повсеместно использоваться не ранее 2023 года. При этом специалисты не забыли и про ускорение темпов технического развития, поэтому предполагают, что в этот раз процесс популяризации сетей нового поколения может занять всего 2-2,5 года.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:44