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Кен Блок приобрел новый лифтованный Ford Raptor

Американский автогонщик Кен Блок опубликовал видео с новым лифтованным внедорожником Ford F-150 Raptor. Автомобиль создан калифорнийским производителем аксессуаров для пикапов SVC Offroad.
Кен Блок приобрел новый лифтованный Ford Raptor

Транспортное средство оборудовали новым обвесом, усиленной подвеской и эффектным интеркуллером. Платформой нового автомобиля стал Raptor последнего поколения. На модель было установлено кит-комплекс подвески с усовершенствованными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, с ходом в 406 миллиметров. Также были укорочены силовые бамперы и расширители колесных арок. Кроме того, транспортное средство оборудовали новыми колёсами и установили дополнительное освещение.

Напомним, что в 2014 году эта же компания создала для Блока гусеничный пикап на платформе этой же модели Ford. Она была оборудована мощным дизельным двигателем, что помогло значительно увеличить проходимость автомобиля.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:34

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