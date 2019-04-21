Кен Блок приобрел новый лифтованный Ford Raptor
Американский автогонщик Кен Блок опубликовал видео с новым лифтованным внедорожником Ford F-150 Raptor. Автомобиль создан калифорнийским производителем аксессуаров для пикапов SVC Offroad.
Транспортное средство оборудовали новым обвесом, усиленной подвеской и эффектным интеркуллером. Платформой нового автомобиля стал Raptor последнего поколения. На модель было установлено кит-комплекс подвески с усовершенствованными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, с ходом в 406 миллиметров. Также были укорочены силовые бамперы и расширители колесных арок. Кроме того, транспортное средство оборудовали новыми колёсами и установили дополнительное освещение.
Напомним, что в 2014 году эта же компания создала для Блока гусеничный пикап на платформе этой же модели Ford. Она была оборудована мощным дизельным двигателем, что помогло значительно увеличить проходимость автомобиля.
Транспортное средство оборудовали новым обвесом, усиленной подвеской и эффектным интеркуллером. Платформой нового автомобиля стал Raptor последнего поколения. На модель было установлено кит-комплекс подвески с усовершенствованными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, с ходом в 406 миллиметров. Также были укорочены силовые бамперы и расширители колесных арок. Кроме того, транспортное средство оборудовали новыми колёсами и установили дополнительное освещение.
Напомним, что в 2014 году эта же компания создала для Блока гусеничный пикап на платформе этой же модели Ford. Она была оборудована мощным дизельным двигателем, что помогло значительно увеличить проходимость автомобиля.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:34