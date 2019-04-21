Кен Блок приобрел новый лифтованный Ford Raptor





Транспортное средство оборудовали новым обвесом, усиленной подвеской и эффектным интеркуллером. Платформой нового автомобиля стал Raptor последнего поколения. На модель было установлено кит-комплекс подвески с усовершенствованными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, с ходом в 406 миллиметров. Также были укорочены силовые бамперы и расширители колесных арок. Кроме того, транспортное средство оборудовали новыми колёсами и установили дополнительное освещение.Напомним, что в 2014 году эта же компания создала для Блока гусеничный пикап на платформе этой же модели Ford. Она была оборудована мощным дизельным двигателем, что помогло значительно увеличить проходимость автомобиля.