Борис Моисеев отдыхает в Майями после юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Об этом стало известно из публикации на официальной странице Бориса Моисеева в Instagram. Сообщается что артист сейчас находится в Майями, где отдыхает и восстанавливает здоровье. В США артист отправился сразу после юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который он посетил 17 апреля. Присутствовавшие на мероприятии люди отмечали, что певец выглядел крайне плохо и передвигался только с посторонней помощью. Изначально он хотел самостоятельно вручить букет желтых тюльпанов Примадонне, но в итоге не смог этого сделать. Цветы Алле Пугачевой передал концертный директор артиста Сергей Горох.Опубликованный в Instagram снимок позволяет близко рассмотреть Бориса Моисеева и узнать, как он выглядит сейчас. Поклонники сразу отметили, что после новостей с выступления Примадонны они ожидали худшего, но рады, что певец выглядит бодрым и отдохнувшим. Подписчики пожелали артисту крепкого здоровья и хорошего отдыха в Майями.Напомним, восемь лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. Такой удар по здоровью знаменитости оставил на нем неизгладимые раны, поэтому артист по сей день продолжает проходить реабилитацию и требует ежедневного ухода за собой.