Борис Моисеев отдыхает в Майями после юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Российский певец Борис Моисеев стал одним из главных звездных гостей юбилейного концерта Аллы Пугачевой. После выступления Примадонны певец, много лет назад перенесший инсульт, отправился отдыхать в Майями.
Об этом стало известно из публикации на официальной странице Бориса Моисеева в Instagram. Сообщается что артист сейчас находится в Майями, где отдыхает и восстанавливает здоровье. В США артист отправился сразу после юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который он посетил 17 апреля. Присутствовавшие на мероприятии люди отмечали, что певец выглядел крайне плохо и передвигался только с посторонней помощью. Изначально он хотел самостоятельно вручить букет желтых тюльпанов Примадонне, но в итоге не смог этого сделать. Цветы Алле Пугачевой передал концертный директор артиста Сергей Горох.
Опубликованный в Instagram снимок позволяет близко рассмотреть Бориса Моисеева и узнать, как он выглядит сейчас. Поклонники сразу отметили, что после новостей с выступления Примадонны они ожидали худшего, но рады, что певец выглядит бодрым и отдохнувшим. Подписчики пожелали артисту крепкого здоровья и хорошего отдыха в Майями.
Напомним, восемь лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. Такой удар по здоровью знаменитости оставил на нем неизгладимые раны, поэтому артист по сей день продолжает проходить реабилитацию и требует ежедневного ухода за собой.
Об этом стало известно из публикации на официальной странице Бориса Моисеева в Instagram. Сообщается что артист сейчас находится в Майями, где отдыхает и восстанавливает здоровье. В США артист отправился сразу после юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который он посетил 17 апреля. Присутствовавшие на мероприятии люди отмечали, что певец выглядел крайне плохо и передвигался только с посторонней помощью. Изначально он хотел самостоятельно вручить букет желтых тюльпанов Примадонне, но в итоге не смог этого сделать. Цветы Алле Пугачевой передал концертный директор артиста Сергей Горох.
Опубликованный в Instagram снимок позволяет близко рассмотреть Бориса Моисеева и узнать, как он выглядит сейчас. Поклонники сразу отметили, что после новостей с выступления Примадонны они ожидали худшего, но рады, что певец выглядит бодрым и отдохнувшим. Подписчики пожелали артисту крепкого здоровья и хорошего отдыха в Майями.
Напомним, восемь лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. Такой удар по здоровью знаменитости оставил на нем неизгладимые раны, поэтому артист по сей день продолжает проходить реабилитацию и требует ежедневного ухода за собой.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:14