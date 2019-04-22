Исаак Ньютон рассчитал точную дату Второго пришествия Христа на Землю





Современные учёные нашли в записях Исаака Ньютона любопытные вычисления. В ходе анализа данных удалось узнать, что великий физик рассчитывал дату Второго пришествия. В итоге он остановился на 2060 году, перед которым должны состояться несколько знаменательных событий. Одним из них будет полёт ангела по небу, чтобы его увидели как можно больше людей и отказались от своих грехов.Подобные расчёты многие эксперты уже окрестили полной бессмыслицей. Всё дело в религии, которая на тот момент полностью поглотила Исаака Ньютона. Он не отрицал своей веры, хотя некоторые трактаты из Библии считал не совсем логичными. Нашлись все же и сторонники, кто пока не отрицает, что 2060 год станет для всего человечества знаковым.