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Исаак Ньютон рассчитал точную дату Второго пришествия Христа на Землю

Исаак Ньютон смог математически рассчитать точную дату Второго пришествия Христа на Землю. Согласно его вычислениям, Иисус вернётся в 2060 году.
Исаак Ньютон рассчитал точную дату Второго пришествия Христа на Землю

Современные учёные нашли в записях Исаака Ньютона любопытные вычисления. В ходе анализа данных удалось узнать, что великий физик рассчитывал дату Второго пришествия. В итоге он остановился на 2060 году, перед которым должны состояться несколько знаменательных событий. Одним из них будет полёт ангела по небу, чтобы его увидели как можно больше людей и отказались от своих грехов.

Подобные расчёты многие эксперты уже окрестили полной бессмыслицей. Всё дело в религии, которая на тот момент полностью поглотила Исаака Ньютона. Он не отрицал своей веры, хотя некоторые трактаты из Библии считал не совсем логичными. Нашлись все же и сторонники, кто пока не отрицает, что 2060 год станет для всего человечества знаковым.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 01:26

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