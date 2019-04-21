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Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам

Известная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам. Звезда опубликовала в Instagram новый пост, в котором и заявила о себе как о подходящей всем брендам модели.

Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам


Ольга Бузова уже давно не скрывает того, что ей нравится собственное тело и внешний вид. Это понимают и подписчики её Instagram-аккаунта, куда ведущая «Дома-2» может выкладывать по несколько селфи в день. Недавно певица разместила в Сети новый пост, в тексте которого назвала себя идеальной по всем параметрам, написав, что прекрасно подходит в качестве модели для любого бренда.

Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам


Поклонники тут же отметились в комментариях, написав много лестных слов в адрес звезды, а вот хейтеры считают, что Ольга Бузова стала ярким примером того, как портит характер человека популярность и деньги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:09

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