Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам
Известная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам. Звезда опубликовала в Instagram новый пост, в котором и заявила о себе как о подходящей всем брендам модели.
Ольга Бузова уже давно не скрывает того, что ей нравится собственное тело и внешний вид. Это понимают и подписчики её Instagram-аккаунта, куда ведущая «Дома-2» может выкладывать по несколько селфи в день. Недавно певица разместила в Сети новый пост, в тексте которого назвала себя идеальной по всем параметрам, написав, что прекрасно подходит в качестве модели для любого бренда.
Поклонники тут же отметились в комментариях, написав много лестных слов в адрес звезды, а вот хейтеры считают, что Ольга Бузова стала ярким примером того, как портит характер человека популярность и деньги.
Ольга Бузова уже давно не скрывает того, что ей нравится собственное тело и внешний вид. Это понимают и подписчики её Instagram-аккаунта, куда ведущая «Дома-2» может выкладывать по несколько селфи в день. Недавно певица разместила в Сети новый пост, в тексте которого назвала себя идеальной по всем параметрам, написав, что прекрасно подходит в качестве модели для любого бренда.
Поклонники тут же отметились в комментариях, написав много лестных слов в адрес звезды, а вот хейтеры считают, что Ольга Бузова стала ярким примером того, как портит характер человека популярность и деньги.