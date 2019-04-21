Ольга Бузова назвала себя идеальной по всем параметрам





Ольга Бузова уже давно не скрывает того, что ей нравится собственное тело и внешний вид. Это понимают и подписчики её Instagram-аккаунта, куда ведущая «Дома-2» может выкладывать по несколько селфи в день. Недавно певица разместила в Сети новый пост, в тексте которого назвала себя идеальной по всем параметрам, написав, что прекрасно подходит в качестве модели для любого бренда.Поклонники тут же отметились в комментариях, написав много лестных слов в адрес звезды, а вот хейтеры считают, что Ольга Бузова стала ярким примером того, как портит характер человека популярность и деньги.