АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд. Создание аудиодорожки стало возможным благодаря телескопу «Спектр-Р».
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд

Целая научная станция на орбите «Спектр-Р» позволяет получать исходящие волны от далёких нейтронных звёзд (пульсаров). За счёт быстрого вращения они создают звуковые колебания, но услышать их человеку нереально. Именно для этого сотрудники «Роскосмоса» решили изучить полученные данные и перевести их в привычный звук, основываясь на многолетних исследованиях пульсаров. В итоге на официальной странице «Роскосмоса» на YouTube появилась видеозапись, демонстрирующая внешний вид нейтронной звезды и её звучание.

Космическую обсерваторию «Спектр-Р» запустили на орбиту Земли в 2011 году. Проработав 8 лет, она уже превзошла заявленный срок эксплуатации в 2,5 раза и продолжает выполнять свою первостепенную задачу, наблюдая за далёкими нейтронными звёздами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева пришла на свой юбилей в
Элла Суханова похвасталась новой
Глеб Жемчугов помог Вике Романец и
В России начались продажи Tecno Camon
Ольга Бузова назвала себя идеальной по
Алексей Безус увезёт Милену Безбородову
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки
Дочь Елены Бушиной приняла участие в
Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила
Цена на складной смартфон Huawei Mate X
Ксения Бородина и Ольга Орлова стали
Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в
Ученые протестировали терапию,
Наталья Фриске опубликовала архивные
Ученые утверждают, что креветки
Татьяна Навка опубликовала редкий
Пользователи Сети высмеяли
Ученые заявили о способности чая и кофе
Ольга Кабо трогательно поздравила мать
Врачи назвали 4 ранних симптома
Актеры «Игры престолов» рассказали о
Конспирологи утверждают, что пожар в
Ученые заявили о способности лука
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался,
Загитова выступила на ледовом шоу
В Екатеринбурге из здания школы вынесли
Екатерина Стриженова с мужем посетила
Ирина Мирошниченко поделилась своими
Умельцы создали гибрид Запорожца и
«Через 10 лет роботы войдут в нашу
Просмотреть все новости