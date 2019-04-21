«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд





Целая научная станция на орбите «Спектр-Р» позволяет получать исходящие волны от далёких нейтронных звёзд (пульсаров). За счёт быстрого вращения они создают звуковые колебания, но услышать их человеку нереально. Именно для этого сотрудники «Роскосмоса» решили изучить полученные данные и перевести их в привычный звук, основываясь на многолетних исследованиях пульсаров. В итоге на официальной странице «Роскосмоса» на YouTube появилась видеозапись, демонстрирующая внешний вид нейтронной звезды и её звучание.Космическую обсерваторию «Спектр-Р» запустили на орбиту Земли в 2011 году. Проработав 8 лет, она уже превзошла заявленный срок эксплуатации в 2,5 раза и продолжает выполнять свою первостепенную задачу, наблюдая за далёкими нейтронными звёздами.