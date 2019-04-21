Супруга Михаила Жванецкого поделилась записью закрытого выступления Аллы Пугачевой
Супруга Михаила Жванецкого Наталья побывала на закрытом банкете, посвященном 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой. Жена прославленного отечественного артиста разместила на странице в Facebook запись выступления Примадонны, во время которого она исполнила несколько своих хитов.
Алла Пугачева прекратила гастрольную деятельность уже более 10 лет назад, причиной послужили многочисленные операции и проблемы со здоровьем, сказавшиеся на ее голосе. С тех пор все поклонники творчества Примадонны не могли дождаться момента, когда певица наконец-то вернется на сцену хотя бы ради нескольких выступлений. В 2019 году это произошло, заслуженная артистка 15 апреля отпраздновала свой крупный юбилей – 70-летие, а уже 17 числа дала большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Во время этого выступления звезда исполнила более 20 композиций и порадовала поклонников своим живым пением.
Недавно стало известно, что после концерта в Кремле состоялся закрытый банкет в честь дня рождения Аллы Пугачевой. На нем присутствовала супруга Михала Жванецкого Наталья. Она разместила на своей странице в Facebook запись выступления Примадонны перед собравшимися на мероприятии людьми. Жена прославленного отечественного артиста отметила, что за такую публикацию ее могут сильно отругать, но ей не хочется скрывать чудесный голос певицы от простых людей.
Алла Пугачева прекратила гастрольную деятельность уже более 10 лет назад, причиной послужили многочисленные операции и проблемы со здоровьем, сказавшиеся на ее голосе. С тех пор все поклонники творчества Примадонны не могли дождаться момента, когда певица наконец-то вернется на сцену хотя бы ради нескольких выступлений. В 2019 году это произошло, заслуженная артистка 15 апреля отпраздновала свой крупный юбилей – 70-летие, а уже 17 числа дала большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Во время этого выступления звезда исполнила более 20 композиций и порадовала поклонников своим живым пением.
Недавно стало известно, что после концерта в Кремле состоялся закрытый банкет в честь дня рождения Аллы Пугачевой. На нем присутствовала супруга Михала Жванецкого Наталья. Она разместила на своей странице в Facebook запись выступления Примадонны перед собравшимися на мероприятии людьми. Жена прославленного отечественного артиста отметила, что за такую публикацию ее могут сильно отругать, но ей не хочется скрывать чудесный голос певицы от простых людей.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:55