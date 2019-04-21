АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Супруга Михаила Жванецкого поделилась записью закрытого выступления Аллы Пугачевой

Супруга Михаила Жванецкого Наталья побывала на закрытом банкете, посвященном 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой. Жена прославленного отечественного артиста разместила на странице в Facebook запись выступления Примадонны, во время которого она исполнила несколько своих хитов.
Супруга Михаила Жванецкого поделилась записью закрытого выступления Аллы Пугачевой

Алла Пугачева прекратила гастрольную деятельность уже более 10 лет назад, причиной послужили многочисленные операции и проблемы со здоровьем, сказавшиеся на ее голосе. С тех пор все поклонники творчества Примадонны не могли дождаться момента, когда певица наконец-то вернется на сцену хотя бы ради нескольких выступлений. В 2019 году это произошло, заслуженная артистка 15 апреля отпраздновала свой крупный юбилей – 70-летие, а уже 17 числа дала большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Во время этого выступления звезда исполнила более 20 композиций и порадовала поклонников своим живым пением.

Недавно стало известно, что после концерта в Кремле состоялся закрытый банкет в честь дня рождения Аллы Пугачевой. На нем присутствовала супруга Михала Жванецкого Наталья. Она разместила на своей странице в Facebook запись выступления Примадонны перед собравшимися на мероприятии людьми. Жена прославленного отечественного артиста отметила, что за такую публикацию ее могут сильно отругать, но ей не хочется скрывать чудесный голос певицы от простых людей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров пропустил
Супруга Михаила Жванецкого поделилась
Forbes выбрал возможных российских
Саймон Марданшин похвастался успехом на
Игровая клавиатура Harper GKB-P101
Ксения Собчак уверена, что Анастасия
На Шри-Ланке после серии взрывов ввели
Александр Ширвиндт рассказал о личной
Стала известна дата релиза Action-RPG
В 2018 году в России подали иски к СМИ
Второй сезон шоу «Спаси свою любовь»
Яна Поплавская считает, что последний
Немецкие археологи выдвинули новую
Алёна Савкина пожаловалась на нехватку
Ксения Собчак опровергла свои же слова
Кен Блок приобрел новый лифтованный
Алла Пугачева пришла на свой юбилей в
Элла Суханова похвасталась новой
Глеб Жемчугов помог Вике Романец и
В России начались продажи Tecno Camon
Ольга Бузова назвала себя идеальной по
Алексей Безус увезёт Милену Безбородову
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки
Дочь Елены Бушиной приняла участие в
Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила
Цена на складной смартфон Huawei Mate X
Ксения Бородина и Ольга Орлова стали
Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в
Ученые протестировали терапию,
Наталья Фриске опубликовала архивные
Просмотреть все новости