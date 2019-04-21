Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами





Первые признаки тревоги у дочери мать Молли заметила в 10 месяцев, а в последующие годы состояние девочки ухудшалось. Она не могла самостоятельно находиться в детском саду, часто капризничала и не общалась со сверстниками. Методы воздействия при таком состоянии у взрослых включают употребление антидепрессантов, но медики решили найти другой выход. Терапевты направили силы на укрепление отношений между ребенком и родителями, научив их вместе справляться со страхами. Также Молли получала призы за каждое свое достижение и регулярно общалась с психологом. Через полгода занятий девочка начала лучше учиться и даже завела друзей, но при этом она предпочитала быть незаметной. Затем родители девочки услышали об исследовательской программе Fitzgerald, которая называется Camp Kid Power, предназначенной для детей от 4 до 6 лет. Лагерь учитывает все нюансы работы мозга ребенка, что увеличивает шансы на успех терапии.Молли записалась на курс с 2018 года, где участвовала в знакомых играх и регулярно проходила обследования. Ученые пытались укрепить связи в миндалевидной части мозга, из-за которой возникает чрезмерная реакция страха на относительно безопасные ситуации. Дети после лагеря сообщали об улучшении самочувствия, а результат усиливался при прохождении терапевтической программы. В 2008 году 488 детей с тревожным расстройством прошли через лагерь, а спустя 10 лет около 50% участников сообщили о периодической тревоге, а еще 30% — о мимолетной.