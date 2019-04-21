Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве. Девочка долгое время готовилась к мероприятию, а поддержать её пришла не только семья, но и близкие друзья родителей. На конкурсе пятилетнюю участницу представили как ребёнка, мечтающего стать врачом, чтобы спасать жизни людей. Кроме того, оказалось, что Лаура Железняк увлекается вокалом, рисованием и йогой.В конце вечера жюри присудили дочери Елены Бушиной звание «Первая вице-минимисс Москвы», с чем её уже поздравили близкие родственники и подписчики микроблогов родителей в соцсети Instagram.