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Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Маленькая дочь экс-звезды «Дома-2» Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве. Лаура Железняк покорила судей и зрителей своей красотой и сдержанностью на сцене, за что была награждена званием «Первая вице-минимисс Москвы».

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве


Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве. Девочка долгое время готовилась к мероприятию, а поддержать её пришла не только семья, но и близкие друзья родителей. На конкурсе пятилетнюю участницу представили как ребёнка, мечтающего стать врачом, чтобы спасать жизни людей. Кроме того, оказалось, что Лаура Железняк увлекается вокалом, рисованием и йогой.

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве


В конце вечера жюри присудили дочери Елены Бушиной звание «Первая вице-минимисс Москвы», с чем её уже поздравили близкие родственники и подписчики микроблогов родителей в соцсети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:53

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