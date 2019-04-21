Ксения Бородина и Ольга Орлова стали подругами благодаря «Дому-2»





Ольга Орлова, придя на проект «Дом-2», очень быстро влилась в коллектив, а также завела массу новых знакомств. Так, например, певица и телеведущая стали хорошими подругами именно на телестройке, а ранее даже не были знакомы. В этом призналась сама супруга Курбана Омарова, отвечая на вопросы подписчиков.В Сети фолловеры заметили, что внешне Ксения Бородина чем-то напоминает покойную Жанну Фриске, с которой Ольга Орлова очень тесно дружила до её смерти. В связи с этим многие предположили, что певица теперь таким образом пытается заменить ушедшую из жизни звезду новой подругой, но отмечают, что Бородина, хоть и обладает таким же напористым характером, но никогда не заменит знаменитую артистку.