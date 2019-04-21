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Ксения Бородина и Ольга Орлова стали подругами благодаря «Дому-2»

Ведущая Ксения Бородина и певица Ольга Орлова стали хорошими подругами именно благодаря телестройке «Дом-2». Оказалось, что раньше знаменитости даже не были знакомы друг с другом.

Ксения Бородина и Ольга Орлова стали подругами благодаря «Дому-2»


Ольга Орлова, придя на проект «Дом-2», очень быстро влилась в коллектив, а также завела массу новых знакомств. Так, например, певица и телеведущая стали хорошими подругами именно на телестройке, а ранее даже не были знакомы. В этом призналась сама супруга Курбана Омарова, отвечая на вопросы подписчиков.

Ксения Бородина и Ольга Орлова стали подругами благодаря «Дому-2»


В Сети фолловеры заметили, что внешне Ксения Бородина чем-то напоминает покойную Жанну Фриске, с которой Ольга Орлова очень тесно дружила до её смерти. В связи с этим многие предположили, что певица теперь таким образом пытается заменить ушедшую из жизни звезду новой подругой, но отмечают, что Бородина, хоть и обладает таким же напористым характером, но никогда не заменит знаменитую артистку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:38

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