Цена на складной смартфон Huawei Mate X оказалась ниже ожидаемой





Изначально многие эксперты утверждали, что новый Huawei Mate X станет существенно дороже всех существующих смартфонов. Предварительная цена варьировалась в пределах 2,6 тыс. долларов. В настоящее время инсайдеры из Китая опровергают эту информацию и сообщают о более низкой цене. Они также отметили, что Huawei Mate X подешевеет только на территории КНР, а вот для Европы цена на складной смартфон останется на прежнем уровне.Главным недочётом Huawei Mate X эксперты считают не стоимость, а малое количество производимых гаджетов. Всего выйдет 300 тыс. устройств, которые попадут на цифровые рынки многих стран. Именно поэтому аналитики предвещают существенную нехватку готовой продукции. Первая партия в размере 80 тыс. устройств поступит в продажу уже в июне.