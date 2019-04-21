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Цена на складной смартфон Huawei Mate X оказалась ниже ожидаемой

Цена на складной смартфон Huawei Mate X оказалась намного ниже предполагаемой. На цифровых рынках Китая устройство оценили в 2,1 тыс. долларов или около 134 тыс. рублей.
Цена на складной смартфон Huawei Mate X оказалась ниже ожидаемой

Изначально многие эксперты утверждали, что новый Huawei Mate X станет существенно дороже всех существующих смартфонов. Предварительная цена варьировалась в пределах 2,6 тыс. долларов. В настоящее время инсайдеры из Китая опровергают эту информацию и сообщают о более низкой цене. Они также отметили, что Huawei Mate X подешевеет только на территории КНР, а вот для Европы цена на складной смартфон останется на прежнем уровне.

Главным недочётом Huawei Mate X эксперты считают не стоимость, а малое количество производимых гаджетов. Всего выйдет 300 тыс. устройств, которые попадут на цифровые рынки многих стран. Именно поэтому аналитики предвещают существенную нехватку готовой продукции. Первая партия в размере 80 тыс. устройств поступит в продажу уже в июне.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 15:43

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