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Низкий уровень ХС ЛПНП у женщин повышает риск возникновения геморрагического инсульта

Американские ученые заявили, что низкий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) у женщин вызывает риск возникновения геморрагического инсульта. В таком случае вероятность негативного события увеличивается более чем в два раза.
Низкий уровень ХС ЛПНП у женщин повышает риск возникновения геморрагического инсульта

Ученые из Гарвардской медицинской школы в течение 19 лет проводили исследование, в ходе которого следили за 27 тысячами женщин. Оказалось, что пониженный уровень ХС ЛПНП приводит к увеличению риска возникновения геморрагического инсульта. В таком случае его вероятность возрастает в 2,17 раза. Результаты показали, что представительницы прекрасного пола, имеющие показатель ХС ЛПНП ниже 70 мг/дл, имеют значительно повышенный риск появления проблем с сердцем. При этом женщины, уровень этого вещества которых находится в пределах от 70 до 99 и от 130 до 159 мг/дл, оказались вне зоны риска. Тем не менее, когда речь заходила о пациентах с уровнем ХС ЛПНП выше 160 мг/дл – фиксировался резкий рост шансов возникновения геморрагического инсульта.

Американские ученые отмечают, что раньше считалось, что низкие показатели холестерина липопротеинов низкой плотности говорят об уменьшении риска развития проблем с сердцем, но их исследование доказало ошибочность этого мнения. Специалисты уверены, что данное открытие позволит спасти множество жизней по всему миру, так как теперь врачи будут более внимательно относиться к пациенткам с показателями ХС ЛПНП ниже 70 мг/дл.



 
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:14

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