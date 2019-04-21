Низкий уровень ХС ЛПНП у женщин повышает риск возникновения геморрагического инсульта





Ученые из Гарвардской медицинской школы в течение 19 лет проводили исследование, в ходе которого следили за 27 тысячами женщин. Оказалось, что пониженный уровень ХС ЛПНП приводит к увеличению риска возникновения геморрагического инсульта. В таком случае его вероятность возрастает в 2,17 раза. Результаты показали, что представительницы прекрасного пола, имеющие показатель ХС ЛПНП ниже 70 мг/дл, имеют значительно повышенный риск появления проблем с сердцем. При этом женщины, уровень этого вещества которых находится в пределах от 70 до 99 и от 130 до 159 мг/дл, оказались вне зоны риска. Тем не менее, когда речь заходила о пациентах с уровнем ХС ЛПНП выше 160 мг/дл – фиксировался резкий рост шансов возникновения геморрагического инсульта.Американские ученые отмечают, что раньше считалось, что низкие показатели холестерина липопротеинов низкой плотности говорят об уменьшении риска развития проблем с сердцем, но их исследование доказало ошибочность этого мнения. Специалисты уверены, что данное открытие позволит спасти множество жизней по всему миру, так как теперь врачи будут более внимательно относиться к пациенткам с показателями ХС ЛПНП ниже 70 мг/дл.