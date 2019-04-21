Пользователи Сети высмеяли тюнингованный хэтчбек-пиццевоз на базе “Жигулей”





На опубликованном в Сети снимке четко видны задняя и боковая части машины, оказавшиеся в результате переработки значительно короче оригинала. Кузов показался пользователям социальных сетей покатым, напоминающим хэтчбек без багажного отделения. “Жигули” украшены логотипами одного из местных заведений быстрого питания. По картинке публика поняла, что необычное авто используется для доставки пиццы.Пользователи Сети сравнили автомобиль с “сутулой собакой”, а ее внешний вид способен вызвать исключительно смех. Автомобилисты отметили, что яркий зеленый цвет машины тоже способствует хорошему настроению.