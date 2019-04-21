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Ученые утверждают, что креветки способствуют повышению потенции у мужчин

Ученые провели исследование морепродуктов на наличие питательных и полезных веществ. Было установлено, что креветки имеют лучшее воздействие на организм человека и способны повысить потенцию у мужчин.
Ученые утверждают, что креветки способствуют повышению потенции у мужчин

Систематическое употребление этого продукта способствует выведению токсинов из организма, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы человека. Кроме этого, креветки стимулируют иммунную систему и снижают риск ожирения. И, несомненно, это лучший афродизиак из морских продуктов, который просто необходим мужскому здоровью. Белки и антиоксиданты замедляют процессы старения и улучшают самочувствие. Позитивно сказывается на работе эндокринной системы йод, который в изобилии имеется в этом продукте питания. Так что для получения полного комплекса витаминов и минералов желательно включить в свой рацион этот морепродукт.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:12

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