Конспирологи утверждают, что пожар в Нотр-Даме связан с планетой Нибиру





Люди, считающие себя специалистами в этой сфере, утверждают, что пожар в соборе Божьей матери предзнаменует появление всем известной, но ни кем не увиденной планеты Нибиру. Некоторые конспирологи готовятся к концу света 28 апреля. Именно тогда планета Х закроет собой Солнце, и на Земле наступит холод (минус 280 градусов Цельсия).Это уже далеко не первый апокалипсис, который предсказывали различные любители заговоров. К счастью, планета до сих пор существует, пережив несколько десятков запланированных "концов света". Обстоятельства грядущего забвения также вызывают множество вопросов. Конспирологи не пророчат реальные условия апокалипсиса, так как предсказания противоречат всем законам физики и логики.