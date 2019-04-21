В Екатеринбурге из здания школы вынесли труп мужчины





Инцидент произошел 20 апреля в школе №181, расположенной в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга. По словам женщины, присутствовавшей на месте событий, из здания учебного заведения вынесли покойника на носилках. Поблизости находилась машина скорой помощи, затем прибыло транспортное средство ритуальной организации, еще два легковых автомобиля были припаркованы у центрального входа. По сообщениям региональных изданий, умершему мужчине было 45 лет.Данную информацию подтвердили и правоохранители. Сотрудники в СУ СКР по Свердловской области рассказали, что следов насильственной смерти не обнаружено, предварительно рассматривается версия о заболевании сердца, повлекшем летальный исход. В настоящее время специалисты проводят проверку произошедшего инцидента.