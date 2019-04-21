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Загитова выступила на ледовом шоу Тутберидзе “Чемпионы на льду”

На шоу Этери Тутберидзе отечественная фигуристка Алина Загитова показала два номера. Спортсменка выступила с произвольной программой, после чего имел место показательный номер 2018-2019 года в образе Лары Крофт.
Загитова выступила на ледовом шоу Тутберидзе “Чемпионы на льду”

Ледовое шоу “Чемпионы на льду” проходило на арене в Краснодаре 20 апреля, на мероприятии собрались многие звезды России. Участниками масштабного события в основном стали опытные подопечные Тутберидзе. Гостями мероприятия стали известные фигуристы, в их числе Максим Ковтун, Иван Букин, замечена Евгения Тарасова. Чемпионка РФ Алина Загитова показала зрителям два номера, видеозаписи которых доступны на YouTube. Фигуристка впечатлила публику, продемонстрировав произвольную программу олимпийского сезона под музыку из балета “Дон Кихот”. В образе Лары Крофт спортсменка выступала под композицию Destiny’s Child.

Все участники выполняли программы с незначительными упрощениями, что считают большой редкостью для такого формата шоу. Мероприятие состоялось в Ice Palace, а выступление разделили на две части. Главным представлением финала стал выход Алены Косторной, который отрабатывался перед юниорским первенством мира.



 
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Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:04

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