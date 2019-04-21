В Нижегородской области видеорегистратор заснял падение метеорита
В Нижегородской области видеорегистратор автомобиля заснял необычное небесное явление. Пользователи Сети считают, что на видео попало падение метеорита, но достоверно установить природу этого небесного тела пока не удалось.
Запись с видеорегистратора была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, как прямо над проезжей частью пронеслось яркое небесное тело и скрылось за горизонтом. Автор видео рассказал, что это происшествие случилось в Нижегородской области, близ населенных пунктов Автозавод, Арзамас и Доскин.
Пользователи Сети начали активно обсуждать данное происшествие. Большинство из них уверены, что это определенно было падение метеорита. Многие люди, также ставшие свидетелями появления в небе этого светящегося объекта, рассказывают: «Он быстро пронесся над головой и скрылся за горизонтом».
Некоторые пользователи Сети предложили подождать официальной реакции профильных ведомств, занимающихся данными вопросами. Они уверены, что российские ученые уже в ближайшее время смогут рассказать людям, что же это было на самом деле. При этом такие пользователи удивлены, что в других регионах России падение этого небесного тела не было замечено. Странно, что такое яркое событие попало в объектив только одного видеорегистратора, констатируют они.
Запись с видеорегистратора была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, как прямо над проезжей частью пронеслось яркое небесное тело и скрылось за горизонтом. Автор видео рассказал, что это происшествие случилось в Нижегородской области, близ населенных пунктов Автозавод, Арзамас и Доскин.
Пользователи Сети начали активно обсуждать данное происшествие. Большинство из них уверены, что это определенно было падение метеорита. Многие люди, также ставшие свидетелями появления в небе этого светящегося объекта, рассказывают: «Он быстро пронесся над головой и скрылся за горизонтом».
Некоторые пользователи Сети предложили подождать официальной реакции профильных ведомств, занимающихся данными вопросами. Они уверены, что российские ученые уже в ближайшее время смогут рассказать людям, что же это было на самом деле. При этом такие пользователи удивлены, что в других регионах России падение этого небесного тела не было замечено. Странно, что такое яркое событие попало в объектив только одного видеорегистратора, констатируют они.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:11