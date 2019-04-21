Ольгу Бузову заметили в компании мужа Пелагеи

«Не поняла. Ты же болеешь за «Авангард»! Да и талисман ты их как никак. Почему же ты тогда тусишь в компании другой команды?» - пишут в Сети.

Не секрет, что в последние два года Бузова довольно часто оказывается в центре самых громких событий в сфере шоу-бизнеса и не только. Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежие Stories, на которых запечатлена в компании Ивана Телегина.Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» и спортсмен веселятся, танцуют и поют, ведь, как известно, команда Ивана выиграла у омского «Авангарда» финальную серию плей-офф со счетом 4:0. Нужно сказать, что фолловеров поразила не только неискренность Ольги, но и то, что она «зажигает» с чужим мужем.Стоит отметить, что Бузову назвали «лицемерной» не просто так. Известно, что певица является «талисманом» хоккейной команды «Авангард», поэтому читатели до сих пор до конца так и не поняли, почему она веселиться в одном из Московских клубов с командой победителей, вместо того, чтобы поддерживать игроков, потерпевших поражение.Также интернет-пользователей возмутило, что Бузова на видео явно заигрывает с мужем своей коллеги. Подписчики напомнили звезде «Дома-2», как еще недавно она говорила о том, что чужие мужья для нее «табу», ведь убеждена, что рано или поздно закон бумеранга сработает для всех.