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Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche

Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche

От отечественного автомобиля гибрид получил только внешние признаки: боковые выштамповки, воздухозаборники, лупоглазые фары и задние фонари. Все остальное осталось от Porsche. Несмотря на все усилия, размеры автомобиля и интерьер выдает заграничного жеребца.

Оснащено транспортное средство шестицилиндровым силовым агрегатом, объёмом 3,2 литра, который имеет мощность 252 лошадиные силы. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Разгон до сотни за 6 секунд, а максимальная скорость 260 километров в час, что делает автомобиль единственным в своем роде. Создатели гордятся своим детищем, который предполагается лишь для собственной утехи.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:39

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