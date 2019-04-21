Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche





От отечественного автомобиля гибрид получил только внешние признаки: боковые выштамповки, воздухозаборники, лупоглазые фары и задние фонари. Все остальное осталось от Porsche. Несмотря на все усилия, размеры автомобиля и интерьер выдает заграничного жеребца.Оснащено транспортное средство шестицилиндровым силовым агрегатом, объёмом 3,2 литра, который имеет мощность 252 лошадиные силы. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Разгон до сотни за 6 секунд, а максимальная скорость 260 километров в час, что делает автомобиль единственным в своем роде. Создатели гордятся своим детищем, который предполагается лишь для собственной утехи.